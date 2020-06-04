8 831 новых случаев коронавируса зарегистрировано в РФ за сутки, 169 пациентов скончались. Такие данные приводит оперштаб. Таким образом, всего в нашей стране зарегистрировано 441 108 случаев заболевания коронавирусом.

В России число заболевших коронавирусной инфекцией возросло на 8 831 в 85 регионах. У 38,2 процента заразившихся не было клинических проявлений болезни. Таким образом, всего в нашей стране зарегистрировано 441 108 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб.Из больниц за сутки были выписаны 8 666 человек. Общее число выздоровевших за все время пандемии - 204 623 человека. Таким образом, выздоровел в стране каждый третий пациент.В Москве статистика следующая: за сутки COVID-19 был выявлен у 1998 человек, общее число заболевших — 189214. Скончались за сутки 64 пациента (всего 2749) и 3061 выздоровел (всего более 94,7 тысячи). На втором месте по числу заболевших в России — Подмосковье, на третьем — Санкт-Петербург.По данным Роспотребнадзора, всего проведено более 11,7 миллиона тестов на коронавирус, под наблюдением врачей остаются 313 тысяч человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, несмотря на постепенно снятие ограничений, москвичи будут носить маски до февраля следующего года.