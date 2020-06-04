Утром в четверг, 4 июня, акции Норильского никеля подешевели на 4,92% до 21 750 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Причиной падения акций компании стала авария в ..

Утром в четверг, 4 июня, акции "Норильского никеля" подешевели на 4,92% до 21 750 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.Причиной падения акций компании стала авария в Норильске. 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (дочернее предприятие "Норникеля") произошла утечка более 20 тысяч тонн дизельного топлива. В регионе объявили ЧС федерального характера.