Актриса не ожидала, что сериал Реальные пацаны будет
настолько популярным. Валентина Мазунина призналась, что теленовелла, которая
сделала ее знаменитой, не нравилась ее родным.
Актриса не ожидала, что сериал "Реальные пацаны" будет
настолько популярным. Валентина Мазунина призналась, что теленовелла, которая
сделала ее знаменитой, не нравилась ее родным.
До съемок в картине "Реальные пацаны" Мазунина работала в пермском театре. Как-то
раз ей предложили, как ей показалось, "шабашку". Артистку и ее коллегу по сцене
Марию Скорницкую пригласили поучаствовать в съемках пилотной серии нового
проекта.
Тестовый эпизод сняли, о его судьбе какое-то время ничего не было
известно. Мазунина решила, что будущего у шоу нет, она продолжила работу в
театре. Спустя время ей позвонили и предложили съемки в сериале "Реальные
пацаны". Естественно, Валентина такой шанс упустить не могла. Она оставила
сцену. Год теленовеллу снимали в Перми, после площадка переехала в Москву.
Столица на актрису не произвела впечатления. Звезда "Реальных
пацанов" тосковала по малой родине. Общаясь с родными по телефону, Валентина
ревела в трубку. Близкие поддерживали Мазунину, между тем не скрывали
негативного отношения к проекту, частью которого та стала. "Валя, ну это что
такое? Вы же Пермь позорите!" – говорила актрисе мама. Звезду слова
родительницы обижали. Мазунина пыталась переубедить ее. К слову, со временем
мать Валентины смогла оценить теленовеллу.
26 Май 2019 в 12:08 PDT
Валентина Мазунина рассказала также, что очень дружна с
коллегами по сериалу . Особенно актриса близка с Марией
Скорницкой. Вместе артистки самоизолировались на арендованной даче. "В городе
сошли бы с ума", – поделилась звезда сериала "Реальные пацаны".