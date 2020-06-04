Актриса не ожидала, что сериал Реальные пацаны будет настолько популярным. Валентина Мазунина призналась, что теленовелла, которая сделала ее знаменитой, не нравилась ее родным.

Актриса не ожидала, что сериал "Реальные пацаны" будетнастолько популярным. Валентина Мазунина призналась, что теленовелла, котораясделала ее знаменитой, не нравилась ее родным.До съемок в картине "Реальные пацаны" Мазунина работала в пермском театре. Как-тораз ей предложили, как ей показалось, "шабашку". Артистку и ее коллегу по сценеМарию Скорницкую пригласили поучаствовать в съемках пилотной серии новогопроекта.Тестовый эпизод сняли, о его судьбе какое-то время ничего не былоизвестно. Мазунина решила, что будущего у шоу нет, она продолжила работу втеатре. Спустя время ей позвонили и предложили съемки в сериале "Реальныепацаны". Естественно, Валентина такой шанс упустить не могла. Она оставиласцену. Год теленовеллу снимали в Перми, после площадка переехала в Москву.Столица на актрису не произвела впечатления. Звезда "Реальныхпацанов" тосковала по малой родине. Общаясь с родными по телефону, Валентинаревела в трубку. Близкие поддерживали Мазунину, между тем не скрывалинегативного отношения к проекту, частью которого та стала. "Валя, ну это чтотакое? Вы же Пермь позорите!" – говорила актрисе мама. Звезду словародительницы обижали. Мазунина пыталась переубедить ее. К слову, со временеммать Валентины смогла оценить теленовеллу.26 Май 2019 в 12:08 PDTВалентина Мазунина рассказала также, что очень дружна сколлегами по сериалу . Особенно актриса близка с МариейСкорницкой. Вместе артистки самоизолировались на арендованной даче. "В городесошли бы с ума", – поделилась звезда сериала "Реальные пацаны".