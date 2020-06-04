Ситуация в США вышла из-под контроля. Страна оказалась на пороге гражданской революции. Никогда еще она не была так разделена по вопросу отношения к президенту. Об этом заявил в эфире телеканала Россия 1 политтехнолог из США Виталий Шкляров.

Ситуация в США вышла из-под контроля. Страна оказалась на пороге гражданской революции. Никогда еще она не была так разделена по вопросу отношения к президенту. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" политтехнолог из США Виталий Шкляров.Он отметил, что американцы всегда поддерживали главу государства, даже если не разделяли его взглядов. Теперь же электорат раскололся пополам: одни признают своего президента, другие – категорически против. "Такая ситуация очень похожа на разделение по вопросу отношения к чернокожим рабам, которое было в конце XIX века. Тогда это вылилось в гражданскую революцию", — подчеркнул он, добавив, что сейчас происходит то же самое.При этом Дональд Трамп, согласно законодательству страны, не имеет полномочий централизованно воздействовать на протестующих и вмешиваться в повестку штатов. Он не может без согласования с местными властями ввести Нацгвардию для подавления беспорядков.Таким образом сложилась непростая политическая ситуация, для Трампа осложняющаяся еще и тем, что в год избирательной кампании любое его решение будет рассматриваться как политический шаг. "Те штаты, где больше всего протестов и где не получается взять ситуацию под контроль, это как раз-таки демократические штаты. И понятно, что ввод туда войск будет рассматриваться как шаг избирательной кампании", — уточнил политтехнолог.Кроме того, на жесткую ситуацию в США в значительной степени повлияла пандемия, считает Шкляров. "Господин Коронавирус очень озлобил людей, оголил нервы. Америка просидела на самоизоляции почти три месяца, многие потеряли работу. Люди озлоблены на государство, и они вышли на улицу. Любой маленький триггер, который мог бы остался незамеченным, сейчас настолько радикализирует людей, что они готовы бить витрины и друг друга", — пояснил он.Между тем политтехнолог напомнил, что в Америке это не первый случай выступлений. Подобные протесты были многократно. Штаты тем и знамениты, что исторически здесь существует расовое противостояние.К тому же, по мнению Шклярова, сами либералы и демократы подливают масло в огонь. "Им выгодно раскачивать лодку и в очередной раз атаковать действующего президента. Они попытались это сделать с импичментом. Трамп осилил импичмент. Сейчас пытаются показать Трампа и его администрацию как недееспособную в решении вопросов с коронавирусом и расовыми выступлениями", — заключил политтехнолог.