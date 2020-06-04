Десятки военных грузовиков с медицинским оборудованием и специалистами выдвинулись сегодня из Бурятии в Забайкалье. По поручению Владимира Путина военные развернут в районе Читы полевой госпиталь, оснащённый всем необходимым для лечения коронавируса.

Десятки военных грузовиков с медицинским оборудованием и специалистами выдвинулись сегодня из Бурятии в Забайкалье. По поручению Владимира Путина военные развернут в районе Читы полевой госпиталь, оснащённый всем необходимым для лечения коронавируса. Сложная ситуация с COVID-19 в крае стала одной из главных тем на заседании Совета безопасности России. Из всех вариантов президент выбрал тот, что позволит помочь людям быстрее всего.В последние дни Владимиру Путину приходится оперативно реагировать на кризисные ситуации, которые возникают в регионах. Сегодня — это Забайкалье, где в абсолютных цифрах прирост заболевших коронавирусом хотя и невысок, но коэффициент его распространения — сейчас это главный показатель — не позволяет говорить даже о первом этапе снятия ограничений. Очаг инфекции в крае — село Угдан под Читой, сейчас закрытое на карантин."Некоторые люди не соблюдали самоизоляцию, и мы получили сегодня то, что получили", — констатировала Валентина Дашиева, заместитель главы администрации сельского поселения "Угданское".Эпидемиологи могут теперь изучать ситуацию в селе с точки зрения того, как ведет себя вирус, как быстро распространяется. Известно, что инфекцию сюда привез студент, установлены все его контакты и то, что он лично заразил 14 человек. В связи с обострившейся обстановкой открывшиеся было непродовольственные магазины теперь вновь закрыты.Краю нужна помощь, и президент требует от постоянных членов Совбеза немедленно ее оказать."Динамика там пока сложная и с учетом этого, нужно максимально быстро помочь региону. Мы уже несколько раз применяли возможности Вооруженных сил, министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией и за границей, и у нас в стране. Вот совсем недавно все были свидетелями, как министерству обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах РФ, как быстро они развернулись в Дагестане, в некоторых других регионах действуют оперативно. Поэтому прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур, госпиталя в данном случае, в Забайкалье. Госпиталя, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами, для оказания помощи больным коронавирусом", — распорядился Владимир Путин.Военные отреагировали молниеносно. Вот из Бурятии начинается переброска в Забайкалье многофункционального госпиталя на 100 мест."Госпиталь имеет самое современное медицинское оборудование, личный состав подготовлен", — сообщил Руслан Абдулхаджиев, заместитель командующего общевойсковой армии Восточного военного округа.Этот полевой госпиталь уже сейчас возьмет на себя нагрузку, с которой существующие клиники края не справляются.Тем временем, возведенные по всей стране в рекордные сроки 16 многопрофильных медицинских центров, рассчитаны на годы. Никто не знает какие вызовы ждут нас в будущем.Стационары сдаются сразу со всем необходимым оборудованием: рентгенами, аппаратами ИВЛ, УЗИ, томографами; проектируются и возводятся с учетом требований инфекционистов. В каждую палату вход с улицы, подача еды через окошко с двойными створками.Вот воронежский госпиталь, сложносочиненной конфигурации, на финальном этапе строительства. В три смены работают кровельщики, монтажники и отделочники."Полностью уверен, что в заданный срок, до 30 числа, госпиталь будет передан в эксплуатацию", — говорит Тимур Иванов, заместитель министра обороны РФ.В целом по стране ситуация стабилизируется. Тем не менее, в каждом регионе нужно продолжать пристально следить за обстановкой. Такую задачу президент ставит перед Советом безопасности, которому 3 июня исполнилось 28 лет."Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности. И за прошедшие годы сыграл действительно заметную роль в принятии многих серьезных, а подчас и стратегических решений. Хочу поблагодарить вас и всех сотрудников, ветеранов аппарата Совета безопасности за добросовестную работу, за компетентность и основательный подход к выполнению поставленных задач", — сообщил Путин.В заключение он напомнил о ключевой роли Совбеза в сферах укрепления суверенитета России, обороноспособности и усиления влияния нашей страны на международной арене.