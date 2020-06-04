Владелец частного дома в окрестностях Канберры прогнал журналистов со своей лужайки во время пресс-конференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Владелец частного дома в окрестностях Канберры прогнал журналистов со своей лужайки во время пресс-конференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном."Вы могли бы сойти с моего газона?!" — обратился к репортерам житель Гугонга — небольшого городка, расположенного в 28 километрах к югу от столицы страны.Главе правительства пришлось прервать свою речь об "австралийской мечте" и мерах поддержки строительной отрасли после пандемии коронавируса и попросить журналистов подвинуться. Сам Моррисон тоже отступил назад."Давайте, я только недавно заново посеял траву!" — крикнул домовладелец.Когда журналисты покинули частную территорию, премьер продолжил свое выступление, посвященное поддержке строительной отрасли — на ее поддержку, как уточняет Reuters, правительство направляет 700 миллионов австралийских долларов (480 миллионов американских).