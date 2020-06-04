Мюнхенская Бавария не собирается продавать ближайшим летом защитника Давида Алабу. При этом чемпион Германии готов продать полузащитника Тиаго Алькантару.

Мюнхенская "Бавария" не собирается продавать ближайшим летом защитника Давида Алабу. При этом чемпион Германии готов продать полузащитника Тиаго Алькантару.Контракты футболистов заканчиваются в июне 2021 года. "Бавария" намерена удержал у себя Давиду Алабу. У австрийца есть немало предложений, но мюнхенцы не станут их рассматривать. При этом баварцы готовы продать Тиаго Алькантару за 60-90 миллионов евро, сообщает "Спорт-Экспресс".Покинет ряды чемпионов Германии запасной вратарь Свен Ульрайх. С большой долей вероятности, новым клубом Ульрайха станет "Шальке".