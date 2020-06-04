Британская общественная телерадиовещательная корпорация BBC объявила, что ее голосовой ассистент Beeb стал впервые доступен для тестирования. Об этом сообщается в официальном блоге.

Британская общественная телерадиовещательная корпорация BBC объявила, что ее голосовой ассистент Beeb стал впервые доступен для тестирования. Об этом сообщается в официальном блоге.Чтобы испытать бета-версию Beeb, нужно проживать в Великобритании, владеть устройством с Windows 10 и подключиться к программе раннего тестирования Windows Insider. Следующим этапом, обещают в BBC, станет открытое бета-тестирование ассистента.Beeb нужен вещательной корпорации для того, чтобы пользователи могли при помощи голосовых запросов находить интересующие их передачи, отыскать которые обычным поиском в огромном каталоге контента BBC было бы затруднительно.Размещая контент преимущественно на собственных цифровых платформах, BBC сохраняет эксклюзивный доступ к данным о пользовательских предпочтениях вместо того, чтобы публиковать его в YouTube или Apple Podcasts, отдавая эти ценные сведения американским IT-гигантам. Однако пользователи все чаще пользуются для поиска голосовыми помощниками, и в корпорации опасаются, что отсутствие такого сервиса в ее экосистеме приведет к оттоку аудитории.В настоящее время набор функций Beeb небольшой: можно попросить его включить одну из радиостанций, подкастов или музыкальных миксов BBC, а также прочитать прогноз погоды или новости. Кроме того, Beeb умеет рассказывать анекдоты и делиться интересными познавательными фактами.