Екатерина Диденко показала подписчикам результат увеличения груди. Девушка очень довольна, что теперь ее зона привлекает внимание.

Екатерина Диденко показала подписчикам результат увеличения груди. Девушка очень довольна, что теперь ее зона привлекает внимание.29-летняя звезда "Инстаграм" пару недель назад легла под нож хирурга, чтобы воплотить в жизнь свою мечту. Оказывается, знаменитость всегда грезила полноразмерной "троечкой".В инстаграм-аккаунте Екатерина Диденко уверяет, что, будь ее муж жив, она бы все равно сделала операцию, но позже. "Года через три, после того, как я бы откормила ребеночка, которого мы очень хотели", – говорит девушка. Она ни капли не жалеет, что решила модифицировать внешность. Помимо установки имплантов, звезда "откачала" лишний жир с бедер.Наконец, спустя 10 дней после операции "аптечный ревизорро" поделилась с подписчиками результатом. Грудь, как она отметила, еще в отеках и твердая. "Ничего, скоро станет и поменьше, и помягче", – уверяет Екатерина Диденко.25 Май 2020 в 9:28 PDTКак заявила звезда, когда она раньше поворачивается в профиль, первым в глаза бросался торчащий живот. Теперь же на уровне грудной клетки появился новый "магнит для глаз".Напомним, Екатерина Диденко получила широкую известность после трагического инцидента в сауне с сухим льдом. Во время неудачного сюрприза скончались двое – подруга и муж блогера, Валентин.