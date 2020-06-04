Развод Анастасии и Юлиана обещает быть скандальным. Масла в огонь подлила бывшая родственница некогда популярной певицы.

Развод Анастасии и Юлиана обещает быть скандальным. Масла в огонь подлила бывшая родственница некогда популярной певицы.Анастасия прославилась в 1989 году, когда вышел ее дебютный альбом "Высокий каблук". Настоящими хитами стали "Мамин крестик" и "Королева золотого песка". Певица записала несколько дуэтов, в том числе с Юлианом. Она выступала на городских мероприятиях, фестивалях, сборных и благотворительных концертах, гастролировала по странам Европы и США.Однако в какой-то момент Анастасия исчезла. Лишь в конце 2018 года об артистке снова заговорили. Сильно изменившаяся, по мнению фанатов, певица объявила на всю страну о свадьбе с Юлианом. Артисты оформили отношения в апреле 2019 года, а в декабре стало известно о разводе.Расставание обещает быть весьма скандальным. В новом выпуске шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" . В порыве эмоций Анастасия даже разбила бокал с шампанским. Кстати, ходят слухи, что артистка любит выпить. Об этом заявила ее бывшая невестка Эдика Лялина.Тут стоит пояснить, что у Анастасии есть 35-летняя дочь Анна. Вероятно, речь идет о брате певицы по отцу Глебе Протасенко. "Она человек, который явно прибухивает. По лицу видно, что человек выпивает. Ей абсолютно никто не нужен в этой жизни, кроме себя и алкоголя", – заявила бывшая родственница.Эдика убеждена, что Анастасия "накосячила", а Юлиан устал терпеть ее непростой характер. "Я уверена, что ему просто надоели эти вечные пьянки, вечные загулы. Наверное, он решил сделать правильный выбор. Анастасия общается как быдло", – сказала Лялина.Этот комментарий Анастасия видела. "Я бы могла на нее в суд подать, но вижу просто завистливую дуру, поэтому пропущу мимо себя это. Я ничего плохого в этом выпаде не вижу. Это просто "тяф-тяф", – заключила певица.