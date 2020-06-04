Как сообщил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко, достижение целевых показателей нацпроекта Жилье и городская среда возможно уже в этом году.

Цель по ипотечной ставке, обозначенная в национальном проекте "Жилье и городская среда" может быть достигнута на 4 года раньше, чем планировалось.Как сообщил на заседании профильной рабочей группы Госсовета генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко, показатель может опуститься ниже планки 8% уже к концу этого года, при этом он добавил, что для дальнейшего устойчивого развития ипотечного рынка нужны системные меры для снижения ставки по рыночным продуктам."Думаю, что к концу года возможно достижение целевых показателей нацпроекта по снижению ставки по ипотеке с опережением", – цитирует Мутко ТАСС.Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает снижение ипотечных ставок до уровня 7,9% к концу 2024 года и выдачу 2,3 миллиона ипотечных кредитов. Таргет на текущий год был на уровне 8,7%, при этом, по данным Банка России, к 1 мая этого года показатель уже снизился до 8,32%.