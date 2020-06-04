Десятки миллионов американцев не имеют работы, поэтому неудивительно, что многие столкнулись с нехваткой продовольствия для своих семей во время пандемии коронавируса, пишет CNBC.

Десятки миллионов американцев не имеют работы, поэтому неудивительно, что многие столкнулись с нехваткой продовольствия для своих семей во время пандемии коронавируса, пишет CNBC.Согласно данным опроса, проведенного Фондом семьи Кайзер в мае среди более 1,1 тысячи взрослых американцев, с февраля 26% граждан США сообщили, что они или члены их семей остались без еды или использовали благотворительные или государственные программы для получения продуктов питания.Это включает в себя около 14% взрослых, которые сообщили, что они сократили размеры порций еды, потому что "не было достаточно денег на еду", а также 13%, которые сообщили о необходимости посетить банк продовольствия.Число людей, сообщающих о том, что они испытывают нехватку продовольствия, то есть когда у вас нет надежного доступа к достаточному количеству доступной еды, чрезвычайно велико."Люди не ходят в продовольственный банк без причины. Они идут в продовольственный банк, когда им не хватает еды", — сообщила Диана Суонк, экономист по рынку труда.Она добавила, что отсутствие продовольственной безопасности наносит непропорционально сильный удар по детям."Дети пропускают приемы пищи и не получают полноценного питания в критический момент своей жизни", — подчеркнула она.По ее словам, причиной "чрезвычайной нехватки продовольствия" для многих американцев в последние месяцы частично является тот факт, что у многих из них были отложены выплаты по безработице.Исследования показали, что многим людям, подавшим заявление на пособие по безработице, приходилось ждать недели, если не месяц или дольше, чтобы получить пособие.Согласно данным исследования более 40 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице, с тех пор как были введены ограничительные меры в большинстве штатов.Из них было обработано чуть менее 27 миллионов претензий, причем работники либо уже получают, либо ожидают оплаты.Но данные показывают, что государства обрабатывают заявки более быстрыми темпами, чем в начале кризиса. К концу апреля около 47% работников получили пособия по безработице по сравнению с 14% в конце марта.