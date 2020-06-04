Почти 2 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице на прошлой неделе, в то время как предприятия в США возобновляют работу.

Почти 2 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице на прошлой неделе, в то время как предприятия в США возобновляют работу.Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 30 мая составило 1,877 миллиона, свидетельствуют данные Министерства труда США.Согласно пересмотренным данным неделей ранее было подано 2,126 миллиона заявок.Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали уменьшение количества заявок до 1,83 миллиона.Количество заявок постепенно снижалось после достижения исторического максимума 6,867 миллиона на неделе, завершившейся 28 марта.Показатель опустился ниже 2 миллионов впервые с тех пор, как предприятия и магазины начали закрываться в середине марта из-за коронавируса.Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 23 мая, увеличилось на 649 тысяч до 21,5 миллиона человек, тогда как аналитики ожидали уменьшения показателя.В апреле экономика США потеряла 20,5 миллиона рабочих мест, безработица повысилась до 14,7%. Оба показателя достигли максимального уровня со времен Второй мировой войны.