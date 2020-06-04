После того, как Владимир Путин оперативно отреагировал на первые сообщения о ЧП и провел совещание со всеми ответственными ведомствами, на месте разлива нефтепродуктов к этому часу собрали больше двухсот тонн топлива и полутора тысяч кубометров загрязненной почвы. По оценкам экологов, на восстановление пострадавшей природы потребуется не меньше десяти лет.

В Норильск перебрасывают спецоборудование и технику с нефтяных месторождений Ямала. Росгвардия направляет комплекс беспилотников для мониторинга за состоянием рек. Спасатели Сибирского центра МЧС на месте работают круглосуточно. На помощь перебрасывают дополнительные отряды из нескольких регионов. После того, как Владимир Путин оперативно отреагировал на первые сообщения о ЧП и провел совещание со всеми ответственными ведомствами, на месте разлива нефтепродуктов к этому часу собрали больше двухсот тонн топлива и полутора тысяч кубометров загрязненной почвы. По оценкам экологов, на восстановление пострадавшей природы там потребуется не меньше десяти лет.В нескольких километрах от Норильска река Амбарная разделяется на рукава. Почти в каждый так или иначе попали нефтепродукты. Заграждения пришлось ставить сразу в семи местах. Эти красные перегородки называются боны. Они перекрывают поток у самой поверхности, а поскольку нефть легче воды, река течет, загрязнение остается в ловушках.Всю нефть засасывает похожий на колесо поплавок. Он называется скиммер. Принцип тот же — насос все время на поверхности и потому забирает только горючее, почти без воды. К вечеру четверга собрали больше 130 тонн."Самое главное в нашей работе — не дать распространиться пятну, потому что если оно пойдет, никто его со льда не соберет. Когда мы сюда прибыли, вся эта площадь была в нефтяной пленке, до 20 сантиметров доходило. Сейчас, можете посмотреть, все чисто", — рассказал заместитель директора по аварийно-спасательной работе и ликвидации разливов нефти Северного филиала морской спасательной службы Михаил Сарков.Все же на воде работы еще много. С уборкой обещают уложиться в две недели в том случае, если повезет с погодой. Пока же многокилометровые реки красного цвета можно разглядеть даже на спутниковых картах.Своими глазами масштаб аварии рано утром оценил глава МЧС. Итог инспекции: утилизировать загрязнение без пожаров можно — на этом настаивали в Минприроды.Всего из резервуара в почву и воду попало около 20 тысяч тонн дизеля. По воде пятно распространилось как минимум на 180 тысяч квадратных метров."Настаиваем на полном приведении экосистемы в соответствие со всеми требованиями, поэтому затраты компании, которые она понесет на дополнительные сооружения транспортных магистралей, временных дорог, на дополнительное сооружение трубопроводов, если такое необходимо будет для откачки из этих временных хранилищ, это те затраты, которые компания понесет на себя — это ее убытки", — рассказала руководитель Росприроднадзора, главный государственный экологический инспектор России Светлана Радионова.В руководстве ТЭЦ уверяют, что все регламентные работы и проверки та самая цистерна проходила в срок. Впрочем, следователям еще нужно разобраться, кто и почему не сообщил о масштабной аварии. Либо утечку скрыл бизнес, либо профильные ведомства."В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено еще одно уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса — это халатность. Произведены выемки документов, носителей информации с записями телефонных переговоров сотрудников", — прокомментировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Стороны вину перекладывают друг на друга. Первым задержанным стал сотрудник электростанции."Норильским городским судом рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ № 3 акционерного общества "НТЭК". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 дней", — сообщил прокурор Норильска Владимир Большунов.Еще три уголовных дела возбудили по факту ущерба природе, восстановление которой займет десятки лет.