Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции. Выразить свою позицию онлайн смогут граждане, которые имеют подтвержденную запись на портале госуслуг, на официальном сайте мэра или правительства Москвы. Заявление для участия в голосовании можно подать в рамках механизма Мобильный избиратель с 5 до 21 июня.

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции. Выразить свою позицию онлайн смогут граждане, которые имеют подтвержденную запись на портале госуслуг, на официальном сайте мэра или правительства Москвы. Заявление для участия в голосовании можно подать в рамках механизма "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня.Дистанционно отдать голос можно будет с 25 по 30 июня. Если у гражданина не получилось этого сделать в перечисленные дни, то он сможет проголосовать 1 июля на своем участке по месту жительства с помощью бумажного бюллетеня, сообщает ТАСС.Во время заседания в четверг, 4 июня, председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что для проведения дистанционного голосования будет использован единый портал 2020og.ru. Также создадут специальную территориальную комиссию. Представитель Центризбиркома отметила, что при определении результатов голосования могут присутствовать представители СМИ и наблюдатели.Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Изначально оно было назначено на 22 апреля, но перенеслось из-за пандемии коронавируса.