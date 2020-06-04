Из-за вспышки COVID-19 специализированный дом ребенка в Магадане закрыт на карантин. Как уточняет ГТРК Магадан, по последним данным коронавирусная инфекция подтвердилась у девяти сотрудников. Они находятся дома на самоизоляции. Все дети здоровы.

Из-за вспышки COVID-19 специализированный дом ребенка в Магадане закрыт на карантин. Как уточняет ГТРК "Магадан", по последним данным коронавирусная инфекция подтвердилась у девяти сотрудников. Весь коллектив — 104 человека — сдал тесты.Ни у одного ребенка вирус не подтвердился, рассказала главный внештатный инфекционист области Елена Кузьменко. Заболевшие сотрудники находятся дома на самоизоляции. У всех, кроме двух, — бессимптомное протекание заболевания, уточнила она. По мнению губернатора области Сергея Носова, причиной инфицирования могло стать несоблюдение санитарных норм.Между тем, областной город Сусуман по указу Сергея Носова с сегодняшнего дня закрывают на карантин. По информации, полученной от главы Сусуманского городского округа Александра Лобова, 21 человек заболел. Все контактировавшие с ними люди протестированы. Мазки отправлены в Магадан. Жители города обязаны соблюдать домашний режим и максимально сократить выходы на улицу. Разрешены покупки в ближайшем магазине, выгул собак, вынос мусора. Также передвижение по городу разрешено работающим жителям и для получения экстренной медицинской помощи. Покинуть город можно только со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.По последним данным, в регионе за сутки заболело 15 человек, умерших нет. С начала эпидемии на Колыме заразились 287 жителя, 203 выздоровели. В общей сложности проведено более 18 тысяч тестов на COVID-19.