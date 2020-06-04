Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего Сан-Лоренсо Адольфо Гайча. 21-летний футболист уже имеет опыт выступлений за сборную Аргентины.

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча. 21-летний футболист уже имеет опыт выступлений за сборную Аргентины.Как сообщает "Спорт-Экспресс", Гайч попал в сферу интересов ЦСКА и может пополнить состав армейцев во время летнего трансферного окна. В прошлом году рослым (190 сантиметров) аргентинцем интересовался "Зенит". Ориентировочная стоимость игрока 11 миллионов евро.В прошлом сезоне Адольфо сыграл 13 матчей в чемпионате Аргентины и забил 5 мячей. В марте нападающий получил травму лодыжки.