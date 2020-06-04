Московский футбольный ЦСКА рассчитывает совершить трансфер нападающего сборной Аргентины и Сан-Лоренсо Адольфо Гайчы. Столичные армейцы проявляют к игроку из Южной Америки предметный интерес.

Московский футбольный ЦСКА рассчитывает совершить трансфер нападающего сборной Аргентины и "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчы. Столичные "армейцы" проявляют к игроку из Южной Америки предметный интерес.Об интересе ЦСКА к 20-летнему Гайче сообщает Metaratings. В нынешнем сезоне он провел за свой клуб 13 матчей, отметившись в них пятью голами и одной результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 11 миллионов евро.Однако на данный момент он восстанавливается после травмы лодыжки. Более того, его контракт с "Сан-Лоренсо" истекает через год. Оба этих фактора могут существенно снизить стоимость на молодого форварда.В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за национальную сборную Аргентины. Забитыми голами не отличался.