Стартап Kitty Hawk, финансируемый сооснователем Google Ларри Пейджем, свернул разработку персонального мультикоптера Flyer

Стартап Kitty Hawk, финансируемый сооснователем Google Ларри Пейджем, свернул разработку персонального мультикоптера Flyer. По словам представителей компании, проект одноместного электролета себя исчерпал, доказав, что могут быть построены "самолеты, на которых летать легче, чем ездить на велосипеде".Об этом пишет FlightGlobal со ссылкой на гендиректора Kitty Hawk Себастьяна Трана и президента Flyer Алекса Роеттера. "Сегодня мы закрываем проект Flyer, - сказали они. - Мы выяснили все, что нам было нужно - как проектировать, испытывать и производить летающие транспортные средства, и самое главное - как люди воспринимают электрические летательные аппараты с вертикальными взлетом и посадкой".Flyer - первый проект Kitty Hawk - был представлен в 2018 году. Его целью было создание "летающего мотоцикла" с интуитивным управлением, с помощью которого любой бы смог ежедневно передвигаться по воздуху, разгрузив от трафика автомагистрали.Flyer оснащался десятью несущими винтами, развивал скорость до 32 км/ч и мог взлетать и приземляться вертикальным образом. За все время стартап построил 111 таких мультикоптеров, научил летать 75 человек и провел более 25 000 испытаний с экипажем и без.Теперь Kitty Hawk намерен сосредоточиться на другом "персональном электролете" Heaviside, который был показан в октябре прошлого года. Эта модель обладает 8 электромоторами с воздушными винтами, имеет дальность полета в 161 км и может развивать скорость до 290 км/ч. По словам Трана и Роеттера, после закрытия Flyer их компания "удвоит усилия" для доработки Heaviside.