Торговый дефицит США в апреле вырос, поскольку пандемия COVID-19 привела к пересмотру мирового потока товаров и услуг, подтолкнув экспорт к 10-летнему минимуму, передает Reuters.

Торговый дефицит США в апреле вырос, поскольку пандемия COVID-19 привела к пересмотру мирового потока товаров и услуг, подтолкнув экспорт к 10-летнему минимуму, передает Reuters.Министерство торговли заявило, что торговый дефицит США вырос на 16,7% до $49,4 миллиарда. Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что торговый дефицит увеличится до $49 миллиардов в апреле.Глобальные ограничения для замедления распространения COVID-19 серьезно нарушили движение товаров и услуг между странами, что привело к резкому сокращению экономической активности.Валовой внутренний продукт в Соединенных Штатах снизился на 5% в годовом исчислении в I квартале, что является самым резким темпом сокращения производства с IV квартала 2008 года.В апреле экспорт упал на рекордные 20,5% до $151,3 миллиарда, что является самым низким с апреля 2010 года. Экспорт товаров упал на 25,2% до $95,5 миллиарда, что является самым низким показателем с сентября 2009 года.Экспорт автомобилей и запчастей упал до $3,8 миллиарда, самого низкого уровня с марта 1992 года. Отгрузки товаров народного потребления упали до $10,4 миллиарда, самого низкого уровня с апреля 2006 года.Ограничения на командировки отразились на экспорте услуг, что привело к уменьшению положительного сальдо в сфере услуг до $22,4 миллиарда, самого низкого показателя с декабря 2016 года.Импорт упал на рекордные 13,7% до $200,7 миллиарда, самого низкого уровня с июля 2010 года. Импорт товаров снизился на 13,6% до $167,4 миллиарда, самого низкого уровня с ноября 2010 года.Объем импорта сокращается, поскольку Соединенные Штаты вели торговую войну с Китаем. Резкое сокращение импорта сырой нефти также является одним из факторов, и США стали экспортером нефти в прошлом году. В апреле в стране был зафиксирован рекордный избыток нефти в размере $3,2 миллиарда.В апреле импорт автомобилей, запчастей и двигателей упал до $13,3 миллиарда, самого низкого уровня с июля 2009 года. Импорт потребительских товаров снизился до $43,8 миллиарда, самого низкого показателя с августа 2013 года. Импорт нефти сократился до $6,1 миллиарда, самого низкого уровня с июня 1999 года.