Новые обвинения прозвучали в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США. Теперь за решеткой оказались все четверо полицейских, участвовавших в его задержании. Примечательно, что один из них явился с повинной. А основному подозреваемому Дереку Шовену ужесточили статью. Однако протесты продолжаются.

Новые обвинения прозвучали в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США. Теперь за решеткой оказались все четверо полицейских, участвовавших в его задержании. Примечательно, что один из них явился с повинной. А основному подозреваемому Дереку Шовену ужесточили статью. Несмотря на это, протесты в США продолжаются. Общее число присоединившихся городов превысило 350. А вот случаев мародёрства стало меньше: как из-за присутствия нацгвардейцев, так и из-за усилий самих местных жителей.В Нью-Йорке не прекращаются манифестации. Пусть даже такие, подчеркнуто тихие: на Манхэттене минута молчания по всем жертвам полицейской жестокости растянулась на полчаса.Самая масштабная акция — у резиденции мэра Нью-Йорка. Протест пока мирный, но полиция на всякий случай уже здесь.За пару часов до этого важные новости приходят из Миннеаполиса. Арестовали еще троих полицейских, которые пытались арестовать Джорджа Флойда. А непосредственно виновному в его смерти Дереку Шовену, который давил коленом на шею Флойда, переквалифицировали обвинение с убийства третьей степени на убийство второй степени. Условным наказанием Шовин уже не отделается. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.- Это шаг в правильном направлении, но это не конечный результат. Нам нужно больше, — говорит Сэм, один из участников акции протеста.- В чем конечная цель?- Трудно сказать. Но что-то должно поменяться. Нужно признать, что случившееся — это ненормально.У Сэма на самодельном плакате имена жертв полиции: Трейвон Мартин, Эрик Гарнен, Тамир Райс.Для мародеров, что орудовали в Нью-Йорке три минувшие ночи, на правосудие, по большому счету, было наплевать.Хозяева магазинов, до которых мародеры не успели добраться, извлекли уроки из того, что случилось с соседями. Витрины бутиков на одной из самых дорогих улиц Нью-Йорка теперь выглядят, как один сплошной деревянный забор. Толстые фанерные щиты и колючая проволока: владельцы магазина на Пятой авеню превратили его в настоящую крепость. Служебные собаки, крепкие ребята, охрана — исключительно чернокожие. Расчет на то, что с атакующими они смогу или поговорить на понятном им языке подворотни, или применить более весомые аргументы.Ситуация может взорваться в любой момент. Вот потасовка в Бруклине. А это в зарешеченные автобусы сажают людей на Второй авеню. За кордоном спецназа в пластиковых латах интервью дает глава нью-йоркской полиции. "Как ситуация?" — спрашивают его.- Спокойная.- Без мародерства?- Без мародерства.На митинг вышли и в Вашингтоне. Подходы Белому дому перекрыла военная техника. В американской столице тоже введен комендантский час, но его тоже не соблюдают. Толпа лицом к лицу стоит с военным до глубокой ночи. Министру обороны Марку Эсперу расклад, при котором регулярная армия, а не полицейские подразделения фактически должны будут заниматься наведением порядка, оказался не по душе."К варианту использования регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Мы не в одной из таких ситуаций сейчас. Я не поддерживаю использование закона о подавлении восстаний", — заявил Марк Эспер, министр обороны США.Эспер даже начал действовать. Министр сухопутных сил США успел получить из Пентагона приказ отправить 200 солдат 82-й воздушно-десантной дивизии на их базу в Форт-Брэгг, но вскоре приказ отменили. В Белом доме Эсперу, похоже, объяснили, что к чему. Трамп, говорят, был очень недоволен. "Так с американским ли народом американская армия?" — спросил у американского президента его бывший пресс-секретарь.- Вы отправите военных в другие города, чтобы восстановить закон и порядок?- Это будет зависеть от обстоятельств. Я не думаю, что нам придется это делать. У нас есть очень мощная национальная гвардия, в которой более 300 тысяч мужчин и женщин, — ответил президент США Дональд Трамп.Тем временем, в Миннеаполисе судмедэксперт округа Хеннепин опубликовал финальный отчет о вскрытии тела Джорджа Флойда. Выяснилось, что у погибшего, оказывается, был коронавирус COVID-19 без симптомов. Причина смерти — остановка сердца из-за удушения.