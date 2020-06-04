Две недели остаются до заседания Банка России, от которого и рынок, и экспертное сообщество ждут очень многого. Последние коррективы могут быть внесены уже завтра.

Две недели остаются до заседания Банка России, от которого и рынок, и экспертное сообщество ждут очень многого.Последние коррективы в эти ожидания может внести председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Уже завтра она проведет онлайн-конференцию, которая сейчас проводится каждую неделю. Что об этом говорят эксперты?Антон Старцев, CFA, ведущий аналитик ИФ "Олма":"Полагаю, анонс принципиальных изменений в стратегии ЦБ в сфере денежно-кредитной политики маловероятен. Постепенный выход отдельных регионов РФ из режима самоизоляции потенциально может создать риски роста инфляционного давления, но пока необходимость стимулирования экономики и поддержания занятости является для ЦБ более важной задачей, чем сдерживание инфляции. Ранее глава ЦБ заявляла, что в качестве одного из вариантов решений в отношении ключевой процентной ставки может быть рассмотрено снижение на 1 п. п. (т. е. с текущих 5,5% годовых до 4,5%), давая рынку сигнал о твердом настрое на смягчение монетарной политики. На мой взгляд, наиболее вероятным сценарием в отношении ближайшего заседания ЦБ можно считать снижение ключевой ставки на 0,5 п. п. до 5,0% годовых, однако выступление главы ЦБ в ближайшую пятницу может дать основания для уточнения прогнозов в отношении денежной политики".Конечно, регулятор может растянуть снижение ключевой ставки во времени и провести два раунда смягчения по 0,5%, но сейчас гораздо важнее понять, как это скажется на экономике, сможет ли помочь восстановлению. Уже сейчас ясно, что есть определенные сложности и наполнение экономики деньгами не решит эти проблемы.Софья Донец, экономист по России и СНГ, ИК "Ренессанс Капитал":"Сейчас такое смягчение в первую очередь действует как сигнал, который может поддержать деловые настроения. С другой стороны, действенность трансмиссии смягчения денежно-кредитной политики сейчас снижается рядом факторов. С одной стороны, неопределенность остается очень высокой, особенно для бизнеса сферы услуг. Бизнес сейчас получил информацию о том, что отдельные сферы могут быть ограничены до июля 2021 года. В этих условия стратегия "переждать за счет кредита" уже выглядит не столь привлекательной, что в целом ограничивает потенциал кредитного стимулирования. С другой стороны, государственный меры поддержки уже снизили ставки для отдельных заемщиков, а для некоторых вообще действуют кредитные каникулы, то есть на них уже не влияет ключевая ставка".Но зато готовность Банка России к смягчению влияет на долговой рынок. Доходности облигаций федерального займа продолжат штурмовать все новые минимумы, что позволяет Минфину наращивать заимствования, которые обходятся дешевле. Спрос на госдолг и другие активы оказывает поддержку рублю. Доллар и евро на Московской бирже обновили минимумы с начала марта. Но это не единственный фактор."Рубль сейчас в том числе поддерживают интенсивные продажи валюты в рамках операций Минфина: сегодня было объявлено, что дневные продажи вопреки нашим ожиданий, основанным на расчетах по средней цене на нефть за май, не снизятся, а останутся на уровне предыдущего месяца около $150 миллионов в день. Это значит, что операции Минфина будут фактически компенсировать действие сделки ОПЕК+ на курс рубля в этом году, соответственно курс сложится на более крепком уровне, что создает пространство для большего смягчения денежно-кредитной политики", — считает Софья Донец.В целом же ожидания рынка пока остаются неизменными. Большинство ждет снижения ставки на 1%, при этом главной интригой являются заявления центробанка о дальнейшей политике. Вполне возможно, если никаких четких сигналов не последует, инвесторы начнут фиксировать прибыль: ралли после мартовского провала получилось выдающимся.