Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам июньского заседания оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях и увеличил объем чрезвычайной программы покупки облигаций (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), чтобы поддержать экономику еврозоны на фоне пандемии коронавируса.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам июньского заседания оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях и увеличил объем чрезвычайной программы покупки облигаций (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), чтобы поддержать экономику еврозоны на фоне пандемии коронавируса.Центробанк увеличил объем действующей с марта PEPP на 600 миллиардов евро до 1,35 триллиона евро."Горизонт чистых покупок в рамках PEPP будет продлен как минимум до конца июня 2021 года. В любом случае совет управляющих будет проводить чистые покупки активов в рамках PEPP, до тех пор пока не решит, что фаза коронавирусного кризиса завершена", — говорится в сообщении регулятора.Чистые закупки в рамках программы покупки активов (APP) будут продолжаться ежемесячно в размере 20 миллиардов евро вместе с покупками в рамках дополнительного временного пакета на 120 миллиардов евро до конца года.ЕЦБ вновь заявил, что "реинвестирование основных платежей от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках APP, будет продолжаться в полном объеме в течение продолжительного периода времени после даты, когда совет управляющих начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ, и в любом случае до тех пор, пока это необходимо для поддержания благоприятных условий ликвидности и достаточной степени монетарного стимулирования".ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25% годовых."Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях, до тех пор пока он не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такое сближение последовательно отражается в динамике базовой инфляции", — говорится в заявлении центробанка.Регулятор вновь подчеркнул, что совет управляющих готов в случае необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к целевому уровню.На прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны, вероятно, сократится на 8-12% в 2020 году в связи с последствиями пандемии.