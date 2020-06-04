По новому базовому сценарию Европейского центрального банка (ЕЦБ), ВВП еврозоны упадет в 2020 году на 8,7%, вырастет на 5,2% в 2021 году и на 3,3% в 2022 году, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

По новому базовому сценарию Европейского центрального банка (ЕЦБ), ВВП еврозоны упадет в 2020 году на 8,7%, вырастет в 2021 году на 5,2%, а в 2022 году — на 3,3%, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.В том числе во II квартале ВВП еврозоны сократится на 13% против 3,8% в I квартале.В основном ВВП упадет из-за строгих ограничений, введенных в большинстве стран еврозоны в марте, хотя большинство стран начали ослаблять эти ограничения, подчеркивает ЕЦБ.Между тем экономика еврозоны окутана "невиданной неопределенностью", подчеркивает ЕЦБ.По новому базовому сценарию ЕЦБ, инфляция в еврозоне составит в 2020 году 0,3%, в 2021 году — 0,8%, в 2022 году — 1,3%. Задача ЕЦБ — поддерживать инфляцию в еврозоне на уровне чуть ниже 2%, заключила Лагард.