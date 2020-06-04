Полина Максимова и Егор Корешков начали встречаться во время съемок сериала 257 причин, чтобы жить. В Сети сомневаются в чувствах пары. Интернет-пользователи полагают, что у знаменитостей пиар-роман.

Полина Максимова и Егор Корешков начали встречаться во времясъемок сериала "257 причин, чтобы жить".В Сети сомневаются в чувствах пары. Интернет-пользователи полагают, чтоу знаменитостей пиар-роман.По словам Корешкова, он часто читает о том, что егоотношения с Максимовой – фикция. От подобных обвинений артист и еговозлюбленная устали. "Нас настолько замучили этими новостями и вопросами, чтопроще промолчать, чем вступать в полемику", – призналась звезда сериала "257причин, чтобы жить".Полина Максимова и Егор Корешков самоизоляцию провеливместе. Артист поведал, что высвободившееся из-за карантина время посвятилсаморазвитию: освоил программу для написания музыки и подтянул иностранныеязыки. Также Егор занялся ремонтом.Корешков также признался, что он очень внимательный ухажер: по крайней мере, так говорит Максимова. Егор знает, как порадовать любимую.Например, звезда сериала может приготовить избраннице ужин или сыграть для нее намузыкальном инструменте.31 Мар 2020 в 9:10 PDTЗа время карантина Максимова и Корешков вдоволь насладилисьобществом друг друга. Артисты понимают, что после снятия ограничений начнутсярабочие будни, и проводить так много времени вместе они уже не смогут.