Полина Максимова и Егор Корешков начали встречаться во время
съемок сериала 257 причин, чтобы жить.
В Сети сомневаются в чувствах пары. Интернет-пользователи полагают, что
у знаменитостей пиар-роман.
Полина Максимова и Егор Корешков начали встречаться во время
съемок сериала "257 причин, чтобы жить".
В Сети сомневаются в чувствах пары. Интернет-пользователи полагают, что
у знаменитостей пиар-роман.
По словам Корешкова, он часто читает о том, что его
отношения с Максимовой – фикция. От подобных обвинений артист и его
возлюбленная устали. "Нас настолько замучили этими новостями и вопросами, что
проще промолчать, чем вступать в полемику", – призналась звезда сериала "257
причин, чтобы жить".
Полина Максимова и Егор Корешков самоизоляцию провели
вместе. Артист поведал, что высвободившееся из-за карантина время посвятил
саморазвитию: освоил программу для написания музыки и подтянул иностранные
языки. Также Егор занялся ремонтом.
Корешков также признался, что он очень внимательный ухажер: по крайней мере, так говорит Максимова. Егор знает, как порадовать любимую.
Например, звезда сериала может приготовить избраннице ужин или сыграть для нее на
музыкальном инструменте.
31 Мар 2020 в 9:10 PDT
За время карантина Максимова и Корешков вдоволь насладились
обществом друг друга. Артисты понимают, что после снятия ограничений начнутся
рабочие будни, и проводить так много времени вместе они уже не смогут.