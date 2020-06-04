Коронавирус подтвердился еще у 10 строителей Белопорожской ГЭС. Напомним, очаг заболевания был выявлен на объекте 1 июня. Инфекцию обнаружили сразу у 37 человек.

Коронавирус подтвердился еще у 10 строителей Белопорожской ГЭС. Напомним, очаг заболевания был выявлен на объекте 1 июня. Инфекцию обнаружили сразу у 37 человек. Они были сразу же изолированы, информирует ГТРК "Карелия".В настоящий момент все работники эвакуированы. 170 человек разместили в обсерваторах Петрозаводска, а также Беломорского, Кемского, Сегежского, Кондопожского и Медвежьегорского районов.