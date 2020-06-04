Ведущая передачи Секрет на миллион Лера Кудрявцева впервые за долгое время выбралась за покупками в торговый центр. Знаменитость провела на карантине три месяца.

Ведущая передачи "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева впервые за долгое время выбралась за покупками в торговый центр. Знаменитость провела на карантине три месяца.Лера Кудрявцева посетила московский торговый центр "Европейский", который недавно открылся после карантина. В своем инстаграм-аккаунте телеведущая объяснила, что ей необходимо было купить для дочери игрушки и одежду.Как только знаменитость вошла в торговый центр, увидела высокотехнологичные устройства, которые измеряют температуру и дезинфицируют одежду. Телеведущую попросили несколько секунд постоять перед тепловизором, а также задержаться в специальной кабине, где и происходит обеззараживание. Кроме того, на входе в "Европейский" посетителям выдают маски и перчатки.Кудрявцева назвала происходящее фантастическим фильмом, ведь такого раньше никогда не было."Молодцы, но, конечно, все это непривычно", – резюмировала телеведущая.Некоторые подписчики Леры, которые недавно также ходили в "Европейский", признались, что не застали там таких аппаратов. Другие же предположили, что Кудрявцевой заплатили за рекламу торгового центра и похвалу их мер предосторожности.Напомним, недавно Лера Кудрявцева . Телеведущая рассказала специалисту, как в прошлом году оказалась в больнице из-за протекшего грудного импланта.