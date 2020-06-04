Итальянская Фиорентина намерена приобрести полузащитника Локомотива и сборной России Алексея Миранчука. Ранее интерес к 24-летнему футболисту проявляли еще два клуба Серии а - Ювентус и Милан.

Итальянская "Фиорентина" намерена приобрести полузащитника "Локомотива" и сборной России Алексея Миранчука. Ранее интерес к 24-летнему футболисту проявляли еще два клуба Серии а — "Ювентус" и "Милан".Согласно информации Betting Insider, клуб из Флоренции не только заинтересован в покупке Миранчука, но и сделал несколько шагов этом направлении. "Фиорентина" уже контактировала с представителем футболиста Вадимом Шпиневым и сотрудником селекционной служба "Локомотива" Андреем Лосюком.Алексей Миранчук мог оказаться в Италии еще зимой, но тренер москвичей Юрий Семин попросил не продавать одного из лидеров команды. В текущем чемпионате России Алексей сыграл 19 встреч, в которых забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.