Федеральная таможенная служба (ФТС) сократила перечисления в бюджет в январе-мае на 22,9% до 1 триллиона 757,03 миллиарда руб. против 2 триллионов 277,76 миллиарда руб. в январе-мае 2019 года.

Федеральная таможенная служба (ФТС) сократила перечисления в бюджет в январе-мае на 22,9% до 1 триллиона 757,03 миллиарда руб. против 2 триллиона 277,76 миллиарда руб. в январе-мае 2019 года.При этом перечисления в мае упали на 43,3% до 257,53 миллиарда руб. против 454,19 миллиарда руб. в мае 2019 года. Майский показатель стал минимальным с января 2010 года (244,16 миллиарда руб.), отмечает ФТС.Перечисления в апреле составили 311,6 миллиарда руб. (-39,4% в годовом выражении).Между тем экспортная пошлина на нефть составила в мае $6,8 за тонну, это минимальный размер пошлины с 2000-х годов.Прогнозное задание для ФТС по перечислениям в бюджет на 2020 год составляло к началу марта 5,343 триллиона руб.В 2019 году ФТС перечислила в бюджет 5 триллионов 728,96 миллиарда руб., что на 5,5% ниже показателя в 2018 году (6,063 триллиона руб.), но на 25,2% выше показателя в 2017 году (4 триллиона 575,69 миллиарда руб.).