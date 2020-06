Google облегчила пользователям задачу по быстрому поиску нужной информации. Теперь, при переходе на сторонний сайт из результатов поиска, страница будет автоматически прокручена до искомого фрагмента, а сам он выделен желтым цветом

Компания Google облегчила пользователям задачу по быстрому поиску нужной информации. Теперь, при переходе на сторонний сайт из результатов поиска, страница будет автоматически прокручена до искомого фрагмента, а сам он выделен желтым цветом.Как уточняет SearchEngineLand, новая функция работает не со всеми ссылками в Google, а только с блоками Featured Snippets, которые содержат прямой ответ на заданный пользователем вопрос. Сниппеты отображаются в самом верху поисковой выдачи.Как показала проверка Вестей.Ru, новая возможность уже доступна в Chrome. Вот как это выглядит:Поисковый сниппет со ссылкой на "Википедию"Тот же фрагмент, выделенный желтымВеб-мастерам никаких изменений в разметку вносить не нужно. Как отмечается в официальном твиттере Google, в основу новой функции легла технология Scroll To Text ("Прокрутка к тесту"), которая позволяет создать ссылку на определенное слово или фразу в тексте страницы (как на YouTube — чтобы ролик открывался на определенной минуте). При переходе по такой закладке страница прокручивается до нужного фрагмента автоматически.There is no markup needed by webmasters. This happens automatically, using Scroll To Text for HTML pages https://t.co/cE9O2cBgKu. See also more background here: https://t.co/vKFmR3HLK3- Google SearchLiaison (@searchliaison) June 3, 2020Вместе с этим в Google признают, что поддержка новой функции может быть ограничена отдельными версиями браузеров. "Если в браузере не поддерживается нужная технология или наши системы не могут точно определить, к какой области на странице выполнить переадресацию, то при нажатии на выделенное описание пользователь перейдет к верхней части страницы", — сказано на сайте поддержки.Авторы издания The Verge подтвердили работоспособность новой функции в десктопной версии Chrome и мобильном Safari. Однако при переходе с тех же сниппетов в настольных Edge и Safari желтая подсветка не отображалась.