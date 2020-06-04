В связи с ухудшением в Забайкалье ситуации с коронавирусом президент Владимир Путин поручил оказать срочную помощь региону. В частности, Министерству обороны дано задание развернуть в крае военный госпиталь.

В связи с ухудшением в Забайкалье ситуации с коронавирусом президент Владимир Путин поручил оказать срочную помощь региону. В частности, Министерству обороны дано задание развернуть в крае военный госпиталь."Прошу министра обороны незамедлительно приступить к развертыванию соответствующих структур госпиталя — в данном случае в Забайкалье — укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом", — заявил глава государства, выступая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Прямую трансляцию заседания вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.Владимир Путин напомнил, что возможности Вооруженных сил в этой области уже неоднократно и успешно применялись как внутри страны, так и за рубежом. В российских регионах построены уже 16 госпиталей для лечения пациентов с COVID-19. В частности, президент отметил работу военных медиков в Дагестане.Говоря о ситуации с коронавирусом в целом по стране, Владимир Путин констатировал, что она продолжает улучшаться. Вместе с тем, президент призвал не расслабляться и постоянно мониторить обстановку."Нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию", — указал глава государства.На данный момент в 85 регионах страны зарегистрировано 441 108 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Полностью выздоровели уже 204 623 человека. 5 384 пациента скончались.