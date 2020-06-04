Эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае не позволяет открыть в регионе спортзалы, кинотеатры, открытые веранды ресторанов и кафе. По словам губернатора Виктора Томенко, в течение ближайшего месяца этого точно не произойдет.

Эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае пока не позволяет открыть спортзалы в регионе. По словам губернатора Виктора Томенко, в течение ближайшего месяца этого точно не произойдет. Пока что край не смог приступить даже к первому этапу смягчений ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. План постепенного возобновления работы спортивных объектов уже составлен, так что к концу июня его можно будет принять к действию, уточнил губернатор.Не раньше июля могут быть открыты также летние веранды ресторанов, кафе, кинотеатры. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы количество заболевших COVID-19 стабильно сокращалось. Сейчас все решения принимаются только коллегиально с учетом мнения Роспотребнадзора, санитарных специалистов федерального и регионального уровня, отметил Виктор Томенко.Возможно, 5 июня оперативный штаб региона объявит об отмене некоторых карантинных мер в крае. Тогда можно будет сказать, что Алтай приступил к первому этапу снятия санитарных ограничений. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".