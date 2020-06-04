Сапожник Григор Лап из румынской Трансильвании был возмущен, когда пришел на местный рынок и увидел, что в условиях пандемии коронавируса люди там не соблюдали социальную дистанцию. Тогда он решил сделать ботинки с длинными мысами, чтобы их владельцу никто не подошел бы и близко.

Сапожник Григор Лап из румынской Трансильвании был возмущен, когда после двух месяцев карантина, введенного в стране из-за распространения Covid-19. пришел на местный рынок и увидел, что в условиях пандемии коронавируса люди там не соблюдали социальную дистанцию.Тогда он решил сделать ботинки с длинными мысами, чтобы к их владельцу никто не подошел бы и близко, и он сам не мог бы близко подойти к другим людям. А если два человека наденут такую обувь и встанут друг к другу лицом, то расстояние между ними будет составлять необходимые полтора метра.Сапожник, который занимается изготовлением обуви уже почти 40 лет, а свой собственный магазин открыл почти 20 лет назад, рассказал, что у него уже есть первые заказы на необычную обувь.Как сообщает издание News Track, на изготовление такой пары ботинок, которая соответствует 75-му европейскому размеру, требуется два дня и 115 долларов.В Румынии на 4 июня зафиксировано почти 20 тысяч случаев заражения Covid-19. Скончались 1299 человек, что соответствует уровню летальности в 6,5 процента.В Интернете также появилось видео, как мастерит сапожник такие уникальные ботинки.