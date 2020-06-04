На Кубани до 21 июня продлили режим карантина, который действовал в регионе с конца марта. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.

На Кубани до 21 июня продлили режим карантина, который действовал в регионе с конца марта. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.По словам главы края, в данный момент ситуация с распространением инфекции находится под контролем. По данным оперштаба, общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4148 человек, при этом 3006 пациентов уже выздоровели, из них 89 – за последние сутки. Кондратьев попросил экспертов высказать свое мнение о продлении или отмене режима карантина в крае, особенно учитывая открытие летнего курортного сезона.Глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина предложила продлить карантин еще на две недели в связи с приездом в край большого числа отдыхающих. Руководитель Краснодарской краевой клинической больницы номер 1 Владимир Порханов поддержал это мнение. По его словам, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, угроза вспышек COVID-19 в регионе, сохранится еще до сентября-октября."Считаю необходимым согласиться, в том числе, с Роспотребнадзором края и нашими ведущими врачами и продлить карантин в Краснодарском крае", – цитирует Кондратьева ТАСС.В связи с продлением карантина до 21 июня сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье, добавил губернатор. При этом, по словам Кондратьева, с 6 июня в регионе откроются скверы, парки, набережные и иные места общего пользования.С 23 мая на территории края уже были сняты некоторые ограничения. Так, на Кубани работают все предприятия стройкомплекса, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны, объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. Помимо этого работает весь общественный транспорт, отменен пропускной режим внутри городов и районов.3 июня в Ростуризме сообщили, что в течение ближайших двух недель на Кубани и в Крыму должны открыться пляжи. Сейчас в Краснодарском крае работают только лечебные пляжи на территории санаториев.