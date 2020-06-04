К поискам потерявшегося в Гайнском районе десятилетнего ребенка подключили самолет Пермского лесопожарного центра. К операции подключены все службы экстренные службы.

К поискам потерявшегося в Гайнском районе десятилетнего ребенка подключили самолет "Пермского лесопожарного центра". Как сообщили ГТРК "Пермь" сотрудники регионального Министерства территориальной безопасности, в операции принимают участие порядка 150 человек, 30 единиц спецтехники и 3 беспилотника. Соответствующую задачу поставил глава Прикамья Дмитрий Махонин.Напомним, ребенок был одет в синюю футболку, шорты и резиновые тапочки. Он уехал на белом велосипеде. Все, кому известно местонахождение мальчика, могут сообщить об этом в полицию или по телефону единой службы "112".