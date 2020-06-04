Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиги. Эту информацию подтвердил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиги. Эту информацию подтвердил президент армейского клуба Игорь Есмантович."Разговаривал с Капризовым. Кирилл намерен продолжить карьеру за океаном", — приводит слова Есмантовича РИА Новости. Олимпийский чемпион скорее всего окажется в команде "Миннесота Уайлд", выбравшей Капрризова на драфте в 2015 году.При этом армейцы намерены сохранить у себя вратаря Илью Сорокина. Контракт голкипера истек 30 апреля, но ЦСКА предложил Илье новый договор. Как сказал Игорь Есмантович, 1 июня начались переговоры клуба и представителей игрока.