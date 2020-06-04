Голливудская актриса Джулия Робертс съехала от своего
супруга Дэнни Модера. Поклонники гадают – что это, карантинные меры в период
эпидемии коронавируса, или конец счастливого брака, который продлился 18 лет?
Голливудская актриса Джулия Робертс съехала от своего
супруга Дэнни Модера. Поклонники гадают – что это, карантинные меры в период
эпидемии коронавируса, или конец счастливого брака, который продлился 18 лет?
Если верить таблоидам, Джулия и
Дэнни находятся на грани развода. До сих пор пара считалась одной из самых
крепких в Голливуде. Актриса и кинематографист воспитывают троих детей.
Ни Дэнни, ни Джулия больше не
делятся совместными фотографиями или видео в соцсетях, что лишь подогрело слухи
об их расставании. Даже в День матери знаменитости ничего не опубликовали в
своих пабликах, хотя всегда это было доброй традицией. Более того, последней
семейной фотографии в Instagram-аккаунте Дэнни Модера больше года. Известно,
что они не проводят карантин в их общем семейном гнездышке. Судя по всему, развод
действительно не за горами.
Источник, близкий паре, заявил
СМИ, что Джулия Робертс переехала на виллу в Таос (штат Нью-Мексико), в то время как
Дэнни остался в их доме в Малибу с детьми. Когда Лос-Анджелес закрыли на
карантин, пара, как и все, застряла в доме и была вынуждена проводить все время
вместе. Напряжение росло, и без возможности выпустить пар на пробежке или во
время занятия серфингом, вероятно, привело к размолвкам.
21 Мар 2020 в 11:27 PDT
Слухи о том, что оба находятся на
грани развода, не новы. На данный момент известно, что иска в суд на развод не
поступало, так что только время покажет, есть ли правда в истории.