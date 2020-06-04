Голливудская актриса Джулия Робертс съехала от своего супруга Дэнни Модера. Поклонники гадают – что это, карантинные меры в период эпидемии коронавируса, или конец счастливого брака, который продлился 18 лет?

Голливудская актриса Джулия Робертс съехала от своегосупруга Дэнни Модера. Поклонники гадают – что это, карантинные меры в периодэпидемии коронавируса, или конец счастливого брака, который продлился 18 лет?Если верить таблоидам, Джулия иДэнни находятся на грани развода. До сих пор пара считалась одной из самыхкрепких в Голливуде. Актриса и кинематографист воспитывают троих детей.Ни Дэнни, ни Джулия больше неделятся совместными фотографиями или видео в соцсетях, что лишь подогрело слухиоб их расставании. Даже в День матери знаменитости ничего не опубликовали всвоих пабликах, хотя всегда это было доброй традицией. Более того, последнейсемейной фотографии в Instagram-аккаунте Дэнни Модера больше года. Известно,что они не проводят карантин в их общем семейном гнездышке. Судя по всему, разводдействительно не за горами.Источник, близкий паре, заявилСМИ, что Джулия Робертс переехала на виллу в Таос (штат Нью-Мексико), в то время какДэнни остался в их доме в Малибу с детьми. Когда Лос-Анджелес закрыли накарантин, пара, как и все, застряла в доме и была вынуждена проводить все времявместе. Напряжение росло, и без возможности выпустить пар на пробежке или вовремя занятия серфингом, вероятно, привело к размолвкам.21 Мар 2020 в 11:27 PDTСлухи о том, что оба находятся награни развода, не новы. На данный момент известно, что иска в суд на развод непоступало, так что только время покажет, есть ли правда в истории.