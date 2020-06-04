Актриса Карина Мишулина не скрывает, что работать с Дмитрием Нагиевым – одно удовольствие. Вместе знаменитости снимались в сериале Физрук.

Актриса Карина Мишулина не скрывает, что работать с ДмитриемНагиевым – одно удовольствие. Вместе знаменитости снимались в сериале "Физрук".Карина призналась, что Дмитрий ей очень симпатичен. В нем,по словам Мишулиной, есть много качеств, которые она считает привлекательными.Как оказалось, на съемках сериала "Физрук" Нагиева обожали все. Невозможно былоне попасть под его обаяние."Дима – блистательный артист. Обладает колоссальнойхаризмой. Это не может не притягивать. Как в мужчину я не была в него влюблена, но, как в человека, как вартиста, как в профессионала – да. Хотелось на него ровняться, было чему унего учиться, безусловно. Плюс, конечно, его ум, юмор совершенно феноменальный,который разряжал любую обстановку и, порой, раздражал режиссера, потому что мыникак не могли начать снимать из-за того, что все хохотали до слез", – рассказала Карина Мишулина.Актриса добавила, что съемки сериала "Физрук" всегда былинаполнены позитивом. В этом есть заслуга, в том числе, . Карина отметила, что многие коллеги по съемочной площадке относились к Дмитрию слюбовью и трепетом. "Он один из немногих в нашем кино брутальный, настоящий мужчина со стержнем".11 Май 2014 в 6:10 PDTКарину восхищают люди, которые быстро ориентируются в ситуации и могут найти в нейчто-то смешное. "И тонко, грамотно, в точку пошутить", – сказала знаменитость. Нагиев,по мнению Мишулиной, обладает этим умением.