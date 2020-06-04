Актриса Карина Мишулина не скрывает, что работать с Дмитрием
Нагиевым – одно удовольствие. Вместе знаменитости снимались в сериале Физрук.
Актриса Карина Мишулина не скрывает, что работать с Дмитрием
Нагиевым – одно удовольствие. Вместе знаменитости снимались в сериале "Физрук".
Карина призналась, что Дмитрий ей очень симпатичен. В нем,
по словам Мишулиной, есть много качеств, которые она считает привлекательными.
Как оказалось, на съемках сериала "Физрук" Нагиева обожали все. Невозможно было
не попасть под его обаяние.
"Дима – блистательный артист. Обладает колоссальной
харизмой. Это не может не притягивать. Как в мужчину я не была в него влюблена, но, как в человека, как в
артиста, как в профессионала – да. Хотелось на него ровняться, было чему у
него учиться, безусловно. Плюс, конечно, его ум, юмор совершенно феноменальный,
который разряжал любую обстановку и, порой, раздражал режиссера, потому что мы
никак не могли начать снимать из-за того, что все хохотали до слез", – рассказала Карина Мишулина.
Актриса добавила, что съемки сериала "Физрук" всегда были
наполнены позитивом. В этом есть заслуга, в том числе, . Карина отметила, что многие коллеги по съемочной площадке относились к Дмитрию с
любовью и трепетом. "Он один из немногих в нашем кино брутальный, настоящий мужчина со стержнем".
11 Май 2014 в 6:10 PDT
Карину восхищают люди, которые быстро ориентируются в ситуации и могут найти в ней
что-то смешное. "И тонко, грамотно, в точку пошутить", – сказала знаменитость. Нагиев,
по мнению Мишулиной, обладает этим умением.