Городской компактный Kia Picanto обновили снаружи и внутри, а также поставили на него новые агрегаты и системы безопасности. При этом российский офис фактически подтвердил, что новинка появится и в России.

Городской компактный Kia Picanto обновили снаружи и внутри, а также поставили на него новые агрегаты и системы безопасности. При этом российский офис фактически подтвердил, что новинка появится и в России.Из внешних изменений - другая решетка радитора, новые фары, светодиодные ДХО из четырех сегментов, обновленная задная полностью светодиодная светотехника и более тонкий задний противотуманный фонарь. У версий GT Line и X-Line также новые передние и задние бамперы с более острыми гранями. Передний бампер GT Line красится в цвет кузова и имеет черные глянцевые вставки, а в X-Line обыгрываюстя мотивы кроссоверов за счет пластины нижней защиты и окантовки колесных арок. Будут и новые колеса на 14 или 16 дюймов.Kia Picanto X-LineВ салоне появился более крупный 8-дюймовый экран медиасистемы с навигацией, а на "приборке" внедрили новый дисплей на 4,2 дюйма. В зависимости от рынка и комплектации, салон может иметь отделку сидений черной тканью или кожзамом. Предлагаются черные, серебряные или глянцево-черные вставки в накладках панелей дверей, на передней панели и вокруг рукоятки переключения передач. Пакет предполагает черную однотонную отделку салона с контрастной прострочкой лаймового цвета и белой отделкой валиков сидений, у пакета Orange Pack - оранжевая прострочка и вставки. Также есть пакеты отделки и вставок красного и зеленого цвета.В Европе обновленный Picanto получит три бензиновых мотора: 1-литровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском высокого (350 бар) давления 1,0 T-GDI (100 л.с.), а также два атмосферных двигателя - 1,0 л (67 л.с.) и 1,2 л (84 л.с.) с "двухпоточным" последовательным впрыском DPFI (dual port fuel injection). Обновленный Picanto также станет первой моделью, оснащенной новым "роботом" компании Kia (опция). У него 5 передач и однодисковое "сухое" сцепление. Привод - только передний.Версия GT-LineВ зависимости от комплектации, в список оснащения будут входить ассистент предотвращения фронтальных столкновений с распознаванием пешеходов, автомобилей и велосипедистов, ассистент предотвращения столкновений с объектами в слепых зонах, контроль положения в полосе, слежение за вниманием водителя и ассистент движения в полосе LFA, который использует рулевой механизм и информацию о дорожной разметке, приходящую через фронтальную камеру, для удержания Picanto по центру полосы. Также Picanto получит ассистента выезда с парковки задним ходом с функцией предотвращения возможных столкновений за счет автоторможения, контроль торможения в повороте.Для обновленного Picanto предусмотрено до семи подушек безопасности в салоне, включая коленную подушку водителя - в зависимости от комплектации и конкретного рынка. Продажи машины в Европе начнутся в третьем квартале 2020 года. О дате начала продаж обновленного на российском рынке будет сообщено позднее.