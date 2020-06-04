Киргизия намерена с 15 июня возобновить приостановленное из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение, заявил глава Агентства гражданской авиации Киргизии Курманбек Акышев.

Киргизия намерена с 15 июня возобновить приостановленное из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение, заявил глава Агентства гражданской авиации Киргизии Курманбек Акышев.Авиационные власти Киргизии определяют расписание и частоту международных полетов. Каждая авиакомпания предлагает свои даты и частоту рейсов. Пока речь идет о 16-17 полетах в неделю, два-три рейса в день, пояснил Акышев.Между тем количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 1899 человек, умерли 20 человек, выздоровели 1292 человека.