Что мы покупаем в магазинах? Какие продукты выбрать, чтобы не нанести вред здоровью? Как недобросовестные производители обманывают потребителей?

Что мы покупаем в магазинах? Какие продукты выбрать, чтобы не нанести вред здоровью? Как недобросовестные производители обманывают потребителей? На что обращать внимание при выборе? Какие ингредиенты должны быть в составе продуктов, которые мы покупаем каждый день: от хлеба до готового шашлыка?О качестве популярных продуктов расскажет всероссийский потребительский проект "Тест". В каждой программе эксперты Роскачества оценивают качество и безопасность выбранного продукта пяти популярных торговых марок.Эксперты протестируют выбранные товары по сотням показателей: от наличия пестицидов и гормонов роста в овощах и фруктах до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО.Зрители также узнают полезные лайфхаки и много интересных фактов о тестируемом продукте. "Тест" расскажет не только о лучших производителях, но и о товарах, которые могут быть опасны и причинить вред здоровью.Лучшие отечественные товары, соответствующие повышенным стандартам Роскачества, получат право нанести на упаковку российский Знак качества – знаменитый красный пятиугольник, наследник советского Знака качества.6 июня на телеканале "Россия 1" в 9:00 и в 11:15 на телеканале "Москва 24" зрители узнают, как правильно выбрать наиболее качественный популярный сорт колбасы – сервелат.Пять самых популярных торговых марок колбасы проверят на содержание опасных веществ: красителей, консервантов, крахмала. Эксперты расскажут, в каких марках были найдены следы антибиотиков, что означает массовая доля влаги в колбасе и почему она нарушена практически во всем исследованном сервелате, откуда в колбасе ДНК курицы и конины.Смотрите программу "Тест" по субботам на телеканале "Россия 1" – в 9:00 и на телеканале "Москва 24" – в 11:15.