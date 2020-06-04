Коронавирусом в мире заразились почти 6,5 миллиона человек, свидетельствуют актуальные данные Университета Джона Хопкинса. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 4 июня 2020 года – в материале Дни.ру.
Коронавирусом в мире заразились почти 6,5 миллиона человек, свидетельствуют актуальные данные Университета Джона Хопкинса. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 4 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".
В России коронавирусом заразились 432 тысячи человек. За последние сутки выявлено 8 536 случаев. С начала эпидемии в нашей стране от COVID-19 умерли 5 215 человек, выздоровели – почти 200 тысяч.
Вероятность второй волны коронавируса в России просчитывается специалистами, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Инфраструктура здравоохранения готова ответить на новые вызовы, сказал представитель главы государства.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении в России плановой медпомощи в поликлиниках. Прежде всего речь идет о высокотехнологичной помощи.
Граждане ожидают начала курортного сезона. В Ростуризме рассказали, что пляжи в южных регионах страны заработают в течение двух недель. Решение об открытии будут принимать власти регионов с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
Коронавирусом в мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, заболели более 6,43 миллиона человек. Скончались свыше 382 тысяч. В США число заболевших COVID-19 достигло 1,83 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 185 374
Умерли – 2 624
Выздоровели – 88 269
Коронавирус в России
Заболели – 432 277
Умерли – 5 215
Выздоровели – 195 957
Коронавирус в мире
Заболели – 6 430 963
Умерли – 382 980
Выздоровели – 2 934 060
Статистка коронавируса на 4 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
187 174
2 624
88 269
Россия
432 277
5 215
195 957
США
1 830 785
106 819
512 059
Весь мир
6 430 963
382 980
2 934 060
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