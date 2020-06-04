Коронавирусом в мире заразились почти 6,5 миллиона человек, свидетельствуют актуальные данные Университета Джона Хопкинса. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 4 июня 2020 года – в материале Дни.ру.

Коронавирусом в мире заразились почти 6,5 миллиона человек, свидетельствуют актуальные данные Университета Джона Хопкинса. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 4 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".В России коронавирусом заразились 432 тысячи человек. За последние сутки выявлено 8 536 случаев. С начала эпидемии в нашей стране от COVID-19 умерли 5 215 человек, выздоровели – почти 200 тысяч.Вероятность второй волны коронавируса в России просчитывается специалистами, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Инфраструктура здравоохранения готова ответить на новые вызовы, сказал представитель главы государства.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении в России плановой медпомощи в поликлиниках. Прежде всего речь идет о высокотехнологичной помощи.Граждане ожидают начала курортного сезона. В Ростуризме рассказали, что пляжи в южных регионах страны заработают в течение двух недель. Решение об открытии будут принимать власти регионов с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.Коронавирусом в мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, заболели более 6,43 миллиона человек. Скончались свыше 382 тысяч. В США число заболевших COVID-19 достигло 1,83 миллиона.Коронавирус в МосквеЗаболели – 185 374Умерли – 2 624Выздоровели – 88 269Коронавирус в РоссииЗаболели – 432 277Умерли – 5 215Выздоровели – 195 957Коронавирус в миреЗаболели – 6 430 963Умерли – 382 980Выздоровели – 2 934 060Статистка коронавируса на 4 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква187 1742 62488 269Россия432 2775 215195 957США1 830 785106 819512 059Весь мир6 430 963382 9802 934 060Коронавирус сегодня | | || | | | |