81-летняя народная артистка РСФСР Лариса Лужина сообщила, что коронавирус не обошел ее семью. От COVID-19 скончался бывший муж звезды Валерий Шувалов.

81-летняя народная артистка РСФСР Лариса Лужина сообщила, что коронавирус не обошел ее семью. От COVID-19 скончался бывший муж звезды Валерий Шувалов.Лариса Лужина напомнила, что в марте 80-летнего кинооператора Валерия Шувалова госпитализировали с воспалением легких. Тест на коронавирус был отрицательным, однако через некоторое время оказался положительным.Артистка предположила, что бывший супруг подхватил заразу в реанимации, где с ним лежали 27 человек. Сначала Валерий Павлович находился в обычной московской больнице, а позже его доставили в военный госпиталь под Красногорском. У Шувалова были очень слабые легкие, отметила Лужина. Каждую зиму он болел пневмонией.Кинооператор скончался 4 мая. Во время прощания гроб был закрыт. После кремации урну с прахом отвезли на Введенское кладбище, где находятся могилы родителей Шувалова.4 Мар 2020 в 7:44 PSTНапомним, что экс-супруг Ларисы Лужиной Валерий Шувалов принимал участие в съемках многих фильмов. Среди них "Экипаж", "Интердевочка", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и другие.