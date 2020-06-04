Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра республики. Им стал Роман Головченко, до этого занимавший пост главы Государственного военно-промышленного комитета. Также Лукашенко назначил двух вице-премьеров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра республики. Им стал Роман Головченко, до этого занимавший пост главы Государственного военно-промышленного комитета, передает агентство "БелТА".Также, по сообщениям информагентства, Лукашенко назначил заместителей Головченко. Первым вице-премьером стал Николай Снопков, вице-премьером назначен Александр Субботин.Ранее возглавлявший белорусское правительство Сергей Румас после отставки ушел в бизнес. Об этом сообщил Александр Лукашенко."Больших претензий у меня к нему (Румасу – ред.) нет, но человек хочет заниматься бизнесом", – заявил белорусский лидер.Румас Возглавлял Совет министров Белоруссии с 2018 года. 3 июня 2020 года Лукашенко отправил правительство в отставку и заявил, что намерен сформировать новый кабмин до президентских выборов, которые назначены на 9 августа.Лукашенко заверил, что большинство действующих министров останутся на своих местах и что "революции" при смене состава правительства не будет. Он добавил, что чиновники, лишившиеся своих постов, "без работы не останутся".