Большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля, график определят уже 8 июня.

Большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля, график определят уже 8 июня.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, эпидемиологическая обстановка позволяет идти на такие меры, и он считает, что "по тому, как развивается ситуация, мы выдержим этот график".Ранее он сообщил, что в связи с ослаблением санитарных ограничений всплеска заболеваемости коронавирусной пневмонии в Москве не предвидится.По данным на 4 июня, число заражений в столице составляет 189 214 случаев, из них 1998 за минувшие сутки. Вылечились 94 715 человек, скончались 2749.