Этель попыталась заставить Эммануила Виторгана танцевать. Девочка восхитила своим умением двигаться поклонников артиста.

Этель попыталась заставить Эммануила Виторгана танцевать. Девочка восхитила своим умением двигаться поклонников артиста.В своем инстаграм-аккаунте актер опубликовал забавное видео, на котором маленькая плясунья преподала ему урок танца.Девочка наглядно продемонстрировала хороший слух и зачатки пластики, исполнив для родителей зажигательный "номер".Фоном для плясок послужила песня Иосифа Кобзона "А у нас во дворе". Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик признавалась, что часто включает дочерям треки певца, поскольку он до последнего момента был близким другом их семьи.На видео Этель заразительно притопывает ножкой, а потом берет отца за руку, настаивая, чтобы тот составил ей пару. Но вскоре ее внимание переключается на игрушку, с которой она направляется в другую комнату.4 Июн 2020 в 2:39 PDTПоклонников звездной семьи позабавил ролик артиста. "Не ребенок, а чудно-чудное, диво дивное", – восхитились фолловеры в комментариях. Напомним, Эммаунуил Виторган с супругой неоднократно артистический талант у дочери.Как писали "Дни.ру", артист стал отцом четвертого ребенка, дочери Клары, в 2019 году. Народный артист признался, что впервые за много лет почувствовал себя счастливым. Отметим, что супруга Ирина Млодик младше артиста на 22 года.