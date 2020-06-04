Актриса поздравила старшего сына с днем рождения. Наследнику Марии Мироновой 4 мая исполнилось 28 лет.

Актриса поздравила старшего сына с днем рождения. НаследникуМарии Мироновой 4 мая исполнилось 28 лет.У звезды кино и сериалов двое детей. Старшего отпрыска,Андрея, Мария Миронова родила в браке с бизнесменом Игорем Удаловым. В прошломгоду у знаменитости появился второй ребенок. Сына Федора артистка подариланынешнему супругу.В соцсетях Мария Миронова напомнила, что ее старший наследникотмечает день рождения. Знаменитость трогательно поздравила отпрыска. "Близнецмой, сын старший, любовь, с днем рождения!" – написала артистка рядом сфотографией Андрея.Также Мария перечислила качества, которыми обладает еепервенец. По словам Мироновой, ее наследнику свойственна ирония, глубина,доброта. Также артистка охарактеризовала сына как шутника, перфекциониста, отчаянногоромантика, назвала эрудитом и душойкомпании.Напомним, ранее актриса признавалась, что ее старший сын Андрейдуши не чает в маленьком братике. Между тем нянчиться с малышом он не может,нет времени. У парня своя жизнь.4 Июн 2020 в 5:29 PDTС младшим сыном помогает мама и няни.Маленький ребенок, по словам звезды, – это прекрасно, между тем в определенномвозрасте сложно заботиться о новорожденном.