Главная задача сотрудников МЧС предотвратить распространение масляного пятна по акватории, которое уже загрязнило большие территории.

Главная задача сотрудников МЧС предотвратить распространение масляного пятна по акватории, которое уже загрязнило большие территории.Об этом рассказал корреспондент ВГТРК Алексей Конопко с места событий в эфире телеканала "Россия-1".Он напомнил, что 29 мая на севере Красноярского края произошла крупная авария. На территории ТЭЦ-3 энергетической компании, которая находится на окраине Норильска, одного из резервуаров вытекло больше 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения от промышленной зоны до реки Амбарной составила почти 180 тысяч квадратных метров."20-30 километров по прямой", — уточнил собкор.Уже шестой день с момента ЧС идут работы по очистке грунта. Бульдозеры слой за слоем снимают зараженную почву, а "карьерные" самосвалы отвозят ее к месту утилизации.По сведениям журналиста, сжигать загрязненный грунт не станут, его вывозят во временное хранилище, где будут обрабатывать абсорбентами.Накануне министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрели место аварии в Норильске с вертолета. В ходе беседы они обсудили решения ликвидации последствий аварии.Также в Норильск, где 1 июня был объявлен режим ЧС, прилетели новосибирские спасатели."Это специалисты широкого профиля, они работают практически на всех техногенных и природных катастрофах, в том числе и на наводнениях, — рассказал Конопко. — А потому обещают справиться с последствиями аварии как можно быстрее".