Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия 24 ответил на вопрос о том, когда город заживет полноценной жизнью. По его словам, это можно делать и сейчас, но соблюдая санитарные ограничения.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопрос о том, когда город заживет полноценной жизнью. По его словам, это можно делать и сейчас, но соблюдая санитарные ограничения.Собянин обратил внимание на то, что многие меры будут сохраняться еще не один месяц точно. Открывать рестораны, фитнес-центры, ЗАГСы и прочие общественные места нужно шаг за шагом.Столичный мэр рассказал, что поэтапно до 1 июля в городе будет снят максимум ограничений. Это зависит не только от того, что мы запланируем, но и от того, в какой ситуации будем находиться.Сергей Собянин отметил, что, судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем ограничительным мерам, мы уже движемся к поэтапному возвращению прежней жизни.