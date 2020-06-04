Производство бензина в России восстановится в июне до уровня, отмеченного в июне прошлого года. При этом экспорт нефтепродуктов сократится, а поставки на внутренний рынок увеличатся. Принимаемые властями меры позволят стабилизировать оптовые цены на топливо, риск роста розничных цен выше уровня инфляции отсутствует, сообщает Минэнерго.

Производство бензина в России восстановится в июне до уровня, отмеченного в июне прошлого года. При этом экспорт нефтепродуктов сократится, а поставки на внутренний рынок увеличатся. Принимаемые властями меры позволят стабилизировать оптовые цены на топливо, риск роста розничных цен выше уровня инфляции отсутствует, сообщает Минэнерго.Спрос на бензин упал почти на 10%. Минэнерго разработало рекомендации, предусматривающие производство порядка 3,1 миллиона тонн топлива в июне. При этом отгрузки на внутренний рынок пойдут с опережением ожидаемого роста потребления, в том числе для восстановления запасов топлива на НПЗ и нефтебазах.Нефтяные компании перенаправят значительную часть экспортных потоков на внутренний рынок.Независимые сети АЗС получили сведения о выходе ряда НПЗ из ремонта, подчеркивает Минэнерго.Основная задача — создать достаточное предложение бензина на внутреннем рынке и стабилизировать оптовые цены. Между тем российские биржевые цены на нефтепродукты растут второй месяц подряд, с начала мая цены выросли на 35-40%.